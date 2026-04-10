09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Beşiktaş, Napoli'nin kanat oyuncusunu istiyor!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kanat takviyesi için Napoli forması giyen Matteo Politano ile ilgileniyor.

10 Nisan 2026 08:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Gelecek sezonda daha iddialı bir kadroyla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı vermek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

Yaz aylarında bir kanat rotasyonunu genişletmek isteyen siyah-beyazlıların radarındaki isim ortaya çıktı.

HEDEFTEKİ İSİM POLITANO

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Napoli forması giyen Matteo Politano ile ilgileniyor. 32 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgilendiğini belirten siyah-beyazlılar, transferde cevap da aldı.

TEKLİFE YANIT GELDİ

Nicolo Schira'nın haberine göre İtalyan oyuncu, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ın ilgisini geri çevirdi; daha önce ise Al Shabab tarafından sunulan ve yıllık 7 milyon euro değerinde üç yıllık dev teklifi reddetmişti.

CONTE TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Politano'nun bu teklifleri reddetmesinin ana sebebi, teknik direktör Antonio Conte'nin oyuncuyu takımda tutmak istemesi olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 32 maça çıkan Politano, 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
