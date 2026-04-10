Haslem'dan Deandre Ayton'a destek: 'Sen hâlâ o adamsın!'

NBA'in eski veteran oyuncularından Udonis Haslem, Los Angeles Lakers pivotu Deandre Ayton'ı destekleyecek tavsiyelerde bulundu.



Haslem, oyuncuların rolü değişse bile özgüvenlerini korumaları gerektiğini vurgularken, örnek olarak LeBron James'i gösterdi.



"Sen hâlâ o adamsın," diyen Haslem, "Odak noktanı biraz değiştirmen gerekiyor ve takıma katkı sağlamak için farklı şeyler yapmalısın ama hâlâ o adamsın. Sadece farklı bir roldesin. Bu yüzden maça yine o özgüvenle yaklaşmalı ve kazanmak için katkı vermelisin," ifadelerini kullandı.



Haslem ayrıca yıldız oyuncuların takım ihtiyaçlarına göre oyunlarını adapte etseler bile kendilerine bakış açılarının değişmediğini vurguladı.



"Kendini nasıl gördüğünü değiştirme. LeBron üçüncü opsiyon olduğunda kendine bakışını mı değiştirdi? Kesinlikle hayır! Oyuna aynı özgüvenle yaklaş ama odak noktanı biraz değiştir."



Haslem, Ayton'ın özellikle efor gerektiren alanlarda daha fazla katkı vermesi gerektiğini de belirtti.



"Topu sürekli postta alamıyor olabilirsin ama potaya devrilmek, hücum ribaundu almak ve fırsatlarını verimli değerlendirmek önemli. Bu rol içinde de o adam olabilirsin ve takımın sezonunu en üst seviyeye çıkarmada kilit bir parça olabilirsin," diyerek sözlerini tamamladı.



Lakers, son olarak Warriors'ı 119-103 mağlup ederken Ayton karşılaşmayı 21 sayı ve 5 ribaund ile tamamladı.



Ayton, bu sezon 69 maçta forma giyerken 12.2 sayı ve 8.0 ribaund ortalamaları yakaladı ve %66.9 saha içi isabet oranıyla pota altındaki verimliliğini sürdürdü.



