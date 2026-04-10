10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Haslem'dan Deandre Ayton'a destek: "Sen hâlâ o adamsın!"

NBA'in eski veteran oyuncularından Udonis Haslem, Los Angeles Lakers pivotu Deandre Ayton'ı destekleyecek tavsiyelerde bulundu.

calendar 10 Nisan 2026 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Haslem, oyuncuların rolü değişse bile özgüvenlerini korumaları gerektiğini vurgularken, örnek olarak LeBron James'i gösterdi.

"Sen hâlâ o adamsın," diyen Haslem, "Odak noktanı biraz değiştirmen gerekiyor ve takıma katkı sağlamak için farklı şeyler yapmalısın ama hâlâ o adamsın. Sadece farklı bir roldesin. Bu yüzden maça yine o özgüvenle yaklaşmalı ve kazanmak için katkı vermelisin," ifadelerini kullandı.

Haslem ayrıca yıldız oyuncuların takım ihtiyaçlarına göre oyunlarını adapte etseler bile kendilerine bakış açılarının değişmediğini vurguladı.

"Kendini nasıl gördüğünü değiştirme. LeBron üçüncü opsiyon olduğunda kendine bakışını mı değiştirdi? Kesinlikle hayır! Oyuna aynı özgüvenle yaklaş ama odak noktanı biraz değiştir."

Haslem, Ayton'ın özellikle efor gerektiren alanlarda daha fazla katkı vermesi gerektiğini de belirtti.

"Topu sürekli postta alamıyor olabilirsin ama potaya devrilmek, hücum ribaundu almak ve fırsatlarını verimli değerlendirmek önemli. Bu rol içinde de o adam olabilirsin ve takımın sezonunu en üst seviyeye çıkarmada kilit bir parça olabilirsin," diyerek sözlerini tamamladı.

Lakers, son olarak Warriors'ı 119-103 mağlup ederken Ayton karşılaşmayı 21 sayı ve 5 ribaund ile tamamladı.

Ayton, bu sezon 69 maçta forma giyerken 12.2 sayı ve 8.0 ribaund ortalamaları yakaladı ve %66.9 saha içi isabet oranıyla pota altındaki verimliliğini sürdürdü.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
