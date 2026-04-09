Kadınlar bekçi olabilir mi? 2026 Bekçi başvuru şartları

Vatan savunmasında ve iç güvenlikte aktif rol almak isteyen binlerce kadın araştırmalarını hızlandırdı. Peki, polis ve asker olabilen kadınlar, çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapabiliyor mu?

Kısa ve net cevap: Hayır! Mevcut yasalara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanlarına göre kadınlar bekçi Olamamaktadır! Resmi Gazete'de yayımlanan ve bekçi alımlarını düzenleyen Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği uyarınca, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartların en başında "Erkek olmak" maddesi açıkça yer almaktadır. Bu nedenle, an itibarıyla açılan veya açılacak olan bekçilik kadrolarına kadın adayların başvuru yapması sistem üzerinden mümkün değildir.

Geçmiş yıllarda (1970'li yıllarda) Türkiye'de az sayıda da olsa kadın bekçi görev yapmış olsa da, günümüzde 2017 yılından itibaren yeniden hayata geçirilen modern bekçilik sisteminde konsept tamamen erkek adaylar üzerine kurulmuştur. Bunun temel sebepleri başvuru şartlarında gizlidir:

Askerlik Şartı: Bekçi alımlarında adaylardan istenen en temel şartlardan biri "Askerlik ödevini bitirmiş olmak"tır. Kadınların askerlik yükümlülüğü bulunmadığı için bu şartı sağlamaları yasal olarak mümkün olmamaktadır.

Fiziki Yeterlilik ve Gece Mesaisi: Bekçilerin görev tanımları gereği sadece gece saatlerinde, yaya olarak ve sokak aralarında devriye atmaları, EGM'nin şu anki personel planlamasında bu kadroyu erkek adaylara tahsis etmesine neden olmuştur.

Bekçi olma hayali kuran ancak yasal engeller nedeniyle başvuru yapamayan kadın adaylar için emniyet ve ordu teşkilatında kapılar sonuna kadar açıktır! İşte alternatif rotalar:

Polislik (POMEM ve PMYO): Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) aracılığıyla her yıl binlerce kadın polis memuru adayı Emniyet teşkilatına katılmaktadır.

Astsubaylık ve Subaylık: Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde açılan ilanlarla kadın adaylar astsubay ve subay olarak şanlı orduya katılabilmektedir.