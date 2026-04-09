Haber Tarihi: 09 Nisan 2026 11:04 -
Güncelleme Tarihi:
09 Nisan 2026 11:04
Kadınlar bekçi olabilir mi? 2026 Bekçi başvuru şartları
Emniyet teşkilatının sokaklardaki en büyük güvencesi olan ve son yıllarda yeniden canlandırılarak mahallelerin güvenliğinde kilit rol oynayan "Çarşı ve Mahalle Bekçiliği" mesleği, binlerce gencin hayallerini süslemeye devam ediyor. Üniforma giymek ve devlet güvencesiyle kolluk kuvveti olarak görev yapmak isteyen kadın adaylar da bu popüler mesleğe büyük bir ilgi gösteriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) tarafından açılacak yeni alım ilanları dört gözle beklenirken, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusu zirveye oturdu: Kadınlar bekçi olabilir mi? 2026 yılında kadın bekçi alımı yapılacak mı, başvuru şartları neler? İşte üniforma hayali kuran kadın adaylar için yasal mevzuattaki son durum ve EGM'nin resmi alım şartlarının tüm detayları...
Vatan savunmasında ve iç güvenlikte aktif rol almak isteyen binlerce kadın araştırmalarını hızlandırdı. Peki, polis ve asker olabilen kadınlar, çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapabiliyor mu?
KADINLAR BEKÇİ OLABİLİR Mİ? (2026 GÜNCEL DURUM)Kısa ve net cevap: Hayır! Mevcut yasalara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanlarına göre kadınlar bekçi Olamamaktadır! Resmi Gazete'de yayımlanan ve bekçi alımlarını düzenleyen Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği uyarınca, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartların en başında "Erkek olmak" maddesi açıkça yer almaktadır. Bu nedenle, an itibarıyla açılan veya açılacak olan bekçilik kadrolarına kadın adayların başvuru yapması sistem üzerinden mümkün değildir.NEDEN KADIN BEKÇİ ALIMI YAPILMIYOR? (KRİTİK ŞARTLAR)Geçmiş yıllarda (1970'li yıllarda) Türkiye'de az sayıda da olsa kadın bekçi görev yapmış olsa da, günümüzde 2017 yılından itibaren yeniden hayata geçirilen modern bekçilik sisteminde konsept tamamen erkek adaylar üzerine kurulmuştur. Bunun temel sebepleri başvuru şartlarında gizlidir:Askerlik Şartı: Bekçi alımlarında adaylardan istenen en temel şartlardan biri "Askerlik ödevini bitirmiş olmak"tır. Kadınların askerlik yükümlülüğü bulunmadığı için bu şartı sağlamaları yasal olarak mümkün olmamaktadır.Fiziki Yeterlilik ve Gece Mesaisi: Bekçilerin görev tanımları gereği sadece gece saatlerinde, yaya olarak ve sokak aralarında devriye atmaları, EGM'nin şu anki personel planlamasında bu kadroyu erkek adaylara tahsis etmesine neden olmuştur.KADIN ADAYLAR İÇİN ALTERNATİF ÜNİFORMALI MESLEKLERBekçi olma hayali kuran ancak yasal engeller nedeniyle başvuru yapamayan kadın adaylar için emniyet ve ordu teşkilatında kapılar sonuna kadar açıktır! İşte alternatif rotalar:Polislik (POMEM ve PMYO): Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) aracılığıyla her yıl binlerce kadın polis memuru adayı Emniyet teşkilatına katılmaktadır.Astsubaylık ve Subaylık: Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde açılan ilanlarla kadın adaylar astsubay ve subay olarak şanlı orduya katılabilmektedir.
