09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Trabzonspor'dan şampiyonluk kenetlenmesi!

Trabzonspor, son haftalardaki form durumu ve Galatasaray galibiyetinin ardından şampiyonluk kenetlendi.

calendar 09 Nisan 2026 13:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışına tam anlamıyla ortak olan Trabzonspor, kalan 6 hafta öncesinde zirve yürüyüşünü sürdürme kararlılığını da ortaya koydu.

Bordo-mavililer, 6 maçlık yenilmezlik serisi ve uzun süre sonra gelen derbi zaferiyle hem puan tablosunda hem de psikolojik olarak önemli bir avantaj yakaladı.

Trabzonspor'da oluşan yüksek morale rağmen yönetim ve teknik heyet, rehavet konusunda oldukça temkinli. Teknik direktör Fatih Tekke, "Derbi galibiyeti çok değerli ancak sadece bir maç kazandık. Her karşılaşma final niteliğinde. Şimdi Alanyaspor maçı var, odağımız tamamen orada" sözleriyle sürece dikkat çekti. Başkan Ertuğrul Doğan ise camiaya seslenerek, "Ayaklarımızı yere basalım" dedi.

YÖNETİMDEN KENETLENME ÇAĞRISI

Yönetim, Süper Lig'de sezonun son 6 haftasına girilirken taraftara birlik ve destek çağrısında bulundu. Bordo-mavili kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla forma kampanyasını duyurdu. Kulübün paylaşımında, "Şimdi hep beraber kenetlenme zamanı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, tribünde, sokakta, şehirde ve her yerde aynı renklerin altında birleşme vurgusu yapıldı.

2.25 PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor'a bu sezon başında Süper Lig başlarken kimse şampiyonluk yarışında şans vermezken, bordomavililer şu anda Galatasaray'ın 4 puan gerisinde. Fenerbahçe'yle ise aynı puanda. Rakiplerinin 4'te 1, 5'te 1 maaş bütçesiyle müthiş iş çıkartan Fatih Tekke, 28 haftada topladığı 63 puanla 2,25 puan ortalaması yakaladı.

İLK KEZ 6'DA 6 YAPTI

Şampiyonluk sezonundan sonra ilk kez 6'da 6 yapan Fırtına, aynı zamanda 28. haftalar itibarıyla lig tarihindeki en iyi 4. dönemini geçiriyor. Önceki 3 sezonda liderden toplam 110 puan fark yiyen Fırtına, bu kez şampiyonluk yarışının tam ortasında ve son 6 haftada iddialı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
