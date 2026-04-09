09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi!

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ederken, Brezilyalı orta saha Fred hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncu kariyerine ilişkin radikal bir karar aldı.

calendar 09 Nisan 2026 12:58
Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Yeni gelecek isimlerin yanı sıra gidecek isimler konusunda da girişimler sürüyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de sezon sonunda Fred ile yollar ayrılıyor.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Haberde yer alan detaylarda; sarı-lacivertli kulübün 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncuya transferi konusunda kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

33 yaşındaki futbolcunun ülkesine dönmek istediği ve kariyerini burada sürdürmek istediği bildirildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Bu sezon 26 Süper Lig maçında 1118 dakika süre alan Fred, gol üretemedi ve 2 asist yaptı.

33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'de maç başına ortalama 45 dakika sahada kaldı. F.Bahçe'de 120 maça çıkan Fred'in 9 golü var. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
