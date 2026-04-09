09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Sergen Yalçın Antalyaspor maçının kadrosunu belirledi!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan El Bilal Toure, Antalyaspor karşısında geri dönüyor. Olaitan ise bu dönüşün ardından kendi pozisyonuna geçecek.

calendar 09 Nisan 2026 09:39
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Sergen Yalçın Antalyaspor maçının kadrosunu belirledi!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Nisan Cuma günü sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe derbisinden puansız ayrılan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Derbide sakatlanan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Wilfred Ndidi, Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

OLAITAN KENDİ MEVKİSİNDE

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Nijeryalı ön liberonun yokluğunda kadroda zorunlu değişikliğe gidecek. Yalçın'ın bir süredir sol kanatta görevlendirdiği Junior Olaitan'ı kendi pozisyonu olan orta sahaya çekeceği belirlendi.

EL BİLAL TOURE DÖNÜYOR

Hücum hattının solunda ise büyük olasılıkla El Bilal Toure forma giyecek. Yüzde 100 hazır olmadığı için Fenerbahçe derbisinde riske edilmeyen Toure'nin takımdaki yerini alması bekleniyor. Toure'nin yedek soyunması halinde sol kulvarda Milot Rashica oynayacak. Sergen Yalçın'ın sürpriz yaparak bu bölgede Jota Silva'ya da şans tanıyabileceği ileri sürüldü. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Agbadou'nun yerine ise Djalo'nun görev yapacağı ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
