Sergen Yalçın Antalyaspor maçının kadrosunu belirledi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Nisan Cuma günü sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe derbisinden puansız ayrılan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Derbide sakatlanan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Wilfred Ndidi, Antalyaspor maçında görev yapamayacak.
OLAITAN KENDİ MEVKİSİNDE
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Nijeryalı ön liberonun yokluğunda kadroda zorunlu değişikliğe gidecek. Yalçın'ın bir süredir sol kanatta görevlendirdiği Junior Olaitan'ı kendi pozisyonu olan orta sahaya çekeceği belirlendi.
EL BİLAL TOURE DÖNÜYOR
Hücum hattının solunda ise büyük olasılıkla El Bilal Toure forma giyecek. Yüzde 100 hazır olmadığı için Fenerbahçe derbisinde riske edilmeyen Toure'nin takımdaki yerini alması bekleniyor. Toure'nin yedek soyunması halinde sol kulvarda Milot Rashica oynayacak. Sergen Yalçın'ın sürpriz yaparak bu bölgede Jota Silva'ya da şans tanıyabileceği ileri sürüldü. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Agbadou'nun yerine ise Djalo'nun görev yapacağı ifade edildi.
