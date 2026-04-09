Galatasaray, Göztepe karşısında üst üste dokuzuncu galibiyetini aldı!

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Bu galibiyetle 67 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.
GÖZTEPE'YE KARŞI ÜST ÜSTE 9'UNCU GALİBİYET
Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek rakibine karşı üst üste 9'uncu galibiyetini aldı.
Göztepe'ye karşı son yenilgisini 2019-2020 sezonunda, 21 Aralık'ta deplasmanda 2-1'lik skorla alan Galatasaray, rakibine karşı üst üste 4'üncü dış saha galibiyetini alarak bu seride bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Göztepe karşısında Süper Lig'deki galibiyet sayısını 39'a çıkarmış oldu..
