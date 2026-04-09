Sergen Yalçın 23 ismi istemiyor!

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro yapılanması için düğmeye erken basıldı.
Siyah beyazlılarda ocak ayında başlayan değişim sürecinin, sezon sonunda zirveye ulaşması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yönetim, kadroda köklü bir revizyona hazırlanırken, gelecek sezonun planlaması da şimdiden netleşmeye başladı.
Tecrübeli teknik adamın, performans ve takım kimliği açısından beklentileri karşılamayan isimlerle yola devam etmek istemediği ve bu doğrultuda geniş bir listeyi gözden çıkardığı öğrenildi.
DAHA DİNAMİK KADRO
Bu kapsamda Devis Vasquez, Djalo, Gökhan Sazdağı, Rashica, Ndidi, Cerny, Salih Uçan, Taylan Bulut, Cengiz Ünder, El Bilal ve Jota Silva ile yolların ayrılması planlanırken; kiralıktan dönecek Musrati, Muçi, Amir Hadziahmetovic, Onana, Joao Mario, Tayyip Talha Sanuç, Can Keleş, Ricardo, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Ay ve Arda Kılıç da kadro planlamasında düşünülmüyor. Beşiktaş yönetimi, bu geniş ayrılık listesinin ardından daha dinamik, daha dengeli ve teknik heyetin oyun anlayışına uygun bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıracak.
100 MİLYON AVRO HAZIR
Başkan Serdal Adalı, gelecek sezon 100 milyon avroluk bütçeyi tamamen transferlere ayırdı. Bu arada Serdal Adalı, Sergen Yalçın ve Cerny, 'futbolun itibarını zedelemeye' yönelik sözleri sebebiyle tedbirsiz, Agbadou ise 'hakaret' iddiasıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
KADRODAKİLER
Devis Vasquez
Tiago Djalo
Gökhan Sazdağı
Milot Rashica
Wilfred Ndidi
Vaclav Cerny
Salih Uçan
Taylan Bulut
Cengiz Ünder
El Bilal Toure
Jota Silva
KİRALIKTAN DÖNECEKLER
Musrati
Ernest Muçi
Hadziahmetovic
Jean Onana
Joao Mario
Tayyip Talha
Can Keleş
Elan Ricardo
E. Uzunhan
Emrecan Terzi
Fahri Ay
Arda Kılıç
