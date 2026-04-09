'Maç satmam için 50 bin dolar teklif ettiler'

Profesyonel tenis, bireysel başarı, disiplin ve mental dayanıklılığın zirvesi olarak görülüyor. Ancak son günlerde yeniden gündeme gelen açıklamalar, bu parlak vitrinin arkasında çok daha karanlık bir tablo olduğunu gösteriyor. Özellikle alt seviye turnuvalarda yaşanan ekonomik baskı ve sistemsel sorunlar, sporun güvenilirliğini yeniden tartışmaya açtı.



ATP seviyesinde mücadele eden Arjantinli tenisçi Marco Trungelliti'nin açıklamaları yeniden gündemde. Kariyeri boyunca genellikle Challenger ve ATP 250 seviyesinde mücadele eden, 2018 Fransa Açık'ta ana tabloya kalma hikayesiyle dikkat çeken Trungelliti, tenis dünyasının "alt katmanını" en iyi bilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.



Trungelliti, uluslararası basına verdiği röportajda, kariyerinin bir döneminde kendisine bir maçı kaybetmesi için 50 bin dolar teklif edildiğini açıkladı. Bu teklifin, tenis dünyasında uzun süredir konuşulan ancak nadiren bu kadar açık dile getirilen bir gerçeği ortaya koyduğu değerlendiriliyor.



"SADECE BİR TEKLİF DEĞİLDİ"



Arjantinli tenisçi, yaptığı açıklamalarda bu tür girişimlerin tekil olmadığını da vurguladı. Röportajında, benzer tekliflerin farklı oyunculara da ulaştığını ve bunun organize bir yapının parçası olabileceğini ifade etti. Bu sözler, tenis dünyasında şike riskinin düşündüğünden daha yaygın olabileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.



"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM"



Trungelliti, aynı röportajda söz konusu teklifi reddedip durumu yetkililere bildirdikten sonra ciddi tehditlerle karşılaştığını da dile getirdi. Deneyimli tenisçi, bu süreçte ölüm tehditleri aldığını ve kariyerinin belirli dönemlerinde ciddi psikolojik baskı altında kaldığını söyledi.



Bu açıklamalar, tenis dünyasında şike meselesinin sadece sportif değil, aynı zamanda güvenlik boyutu olan bir problem olduğunu bir kez daha ortaya koydu.



ALT SEVİYE TURNUVALARDA KRİTİK RİSK



Uzmanlara göre tenis dünyasında şike girişimleri özellikle alt seviye turnuvalarda yoğunlaşıyor. Bunun en önemli nedeni ise ekonomik yapı. Grand Slam seviyesinde milyonlar kazanan oyuncuların aksine, alt sıralardaki tenisçiler çoğu zaman seyahat ve konaklama masraflarını karşılamakta zorlanıyor.



Bu ekonomik kırılganlık, bazı oyuncuları dışarıdan gelen tekliflere karşı daha savunmasız hale getiriyor. Bu nedenle şike riskinin, sistemin alt katmanlarında daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.



SİSTEM TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ



Trungelliti'nin açıklamalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte tenis dünyasında sistem tartışması da yeniden alevlendi. Uzmanlar, mevcut yapı içinde yalnızca denetimlerin artırılmasının yeterli olmayacağını, aynı zamanda ekonomik dengenin de yeniden kurulması gerektiğini savunuyor.



Alt lig oyuncularının gelirlerinin artırılması ve daha güvenli bir rekabet ortamı oluşturulması gerektiği vurgulanıyor. Aksi takdirde benzer olayların tekrar yaşanmasının kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor.



Kaynaklar: Times of India röportajı, Uluslararası Tenis Basını