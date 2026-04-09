Draymond Green'den tanking yapan takımlara ağır yaptırım çağrısı

Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'in tanking yapan takımlara daha sert cezalar uygulaması gerektiğini savundu.



Sacramento Kings galibiyetinin ardından konuşan Green, "Ben hata yaptığımda ceza alıyorum. Takımları da aynı şekilde ağır şekilde cezalandırın. Oyuncuların parasını anında kesiyoruz. Takımlar için neden aynı şey yapılmıyor? Herkes parayı sever," dedi.



Şubat ayında Utah Jazz ve Indiana Pacers, yıldız oyuncularını dinlendirdikleri gerekçesiyle sırasıyla 500 bin ve 100 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.



NBA başkanı Adam Silver, tanking konusunu azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve gelecek sezon için yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu daha önce açıklamıştı. Mart ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında, play-off takımlarını da draft kurası sürecine dahil eden üç farklı önerinin gündeme geldiği belirtilmişti.



Green ise mevcut yaptırımların yetersiz olduğunu savundu: "12 takım tanking yapıyor ve sadece iki ceza var. Bu durumda 10 takım ceza almamış demektir. Oyuncular söz konusu olduğunda aynı yaklaşımı görüyoruz ama takımlar için aynı kararlılık yok. Oysa bu bir oyuncu ligi."



