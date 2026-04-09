09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Draymond Green'den tanking yapan takımlara ağır yaptırım çağrısı

Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'in tanking yapan takımlara daha sert cezalar uygulaması gerektiğini savundu.

calendar 09 Nisan 2026 13:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Sacramento Kings galibiyetinin ardından konuşan Green, "Ben hata yaptığımda ceza alıyorum. Takımları da aynı şekilde ağır şekilde cezalandırın. Oyuncuların parasını anında kesiyoruz. Takımlar için neden aynı şey yapılmıyor? Herkes parayı sever," dedi.

Şubat ayında Utah Jazz ve Indiana Pacers, yıldız oyuncularını dinlendirdikleri gerekçesiyle sırasıyla 500 bin ve 100 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

NBA başkanı Adam Silver, tanking konusunu azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve gelecek sezon için yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu daha önce açıklamıştı. Mart ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında, play-off takımlarını da draft kurası sürecine dahil eden üç farklı önerinin gündeme geldiği belirtilmişti.

Green ise mevcut yaptırımların yetersiz olduğunu savundu: "12 takım tanking yapıyor ve sadece iki ceza var. Bu durumda 10 takım ceza almamış demektir. Oyuncular söz konusu olduğunda aynı yaklaşımı görüyoruz ama takımlar için aynı kararlılık yok. Oysa bu bir oyuncu ligi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
