08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-0
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-2
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Fenerbahçe'nin yeni kanat planı!

Fenerbahçe, kanat transferi için hem Suudi Arabistan Ligi'nden hem de Premier Lig'den birer oyuncuyla ilgileniyor.

calendar 09 Nisan 2026 08:00 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 08:09
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin yeni kanat planı!
Fenerbahçe yönetimi, bu yaz seçim gündemi olmadan yola devam etmeyi planlarken transfer çalışmalarına da başladı.

Sarı-lacivertli ekibin Başkanı Sadettin Saran, kadro planlamasının Dünya Kupası öncesinde büyük ölçüde tamamlanmasını istiyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda öncelik sol ayaklı kanat transferine verilecek.

Mevcut rotasyonda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Nene, Anthony Musaba ve Oğuz Aydın isimlerinin gelecek sezon için yeterli görülmediği, bu bölgeye seviye atlatacak bir takviye planlandığı öğrenildi.

KANTE'NİN ARDINDAN HEDEF O

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla önerilen ilk isim Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Riyad Mahrez oldu.

35 yaşındaki yıldızın, 2027'ye kadar sözleşmesi var ama N'Golo Kante örneğinde olduğu gibi yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

DİĞER İSİM İSE PREMİER LİG'DEN

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir diğer aday ise Leon Bailey.

Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.

Bailey, bu sezon Premier Lig'de sadece 9 maçta görev alabildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
