Fenerbahçe'nin yeni kanat planı!

Fenerbahçe yönetimi, bu yaz seçim gündemi olmadan yola devam etmeyi planlarken transfer çalışmalarına da başladı.
Sarı-lacivertli ekibin Başkanı Sadettin Saran, kadro planlamasının Dünya Kupası öncesinde büyük ölçüde tamamlanmasını istiyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda öncelik sol ayaklı kanat transferine verilecek.
Mevcut rotasyonda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Nene, Anthony Musaba ve Oğuz Aydın isimlerinin gelecek sezon için yeterli görülmediği, bu bölgeye seviye atlatacak bir takviye planlandığı öğrenildi.
KANTE'NİN ARDINDAN HEDEF O
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla önerilen ilk isim Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Riyad Mahrez oldu.
35 yaşındaki yıldızın, 2027'ye kadar sözleşmesi var ama N'Golo Kante örneğinde olduğu gibi yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.
DİĞER İSİM İSE PREMİER LİG'DEN
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir diğer aday ise Leon Bailey.
Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.
Bailey, bu sezon Premier Lig'de sadece 9 maçta görev alabildi.
