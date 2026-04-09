Sadettin Saran'dan golcü için 50 milyon euroluk dev bütçe!

Ara transfer döneminde Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yolları ayıran Fenerbahçe, sadece Cherif takviyesinde bulunmuştu. Bu durum zaman zaman eleştiri alırken Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan bu eleştirileri unutturacak bir hamle geleceği aktarıldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk hamleyi dünya çapında bir golcü için yapacak. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Darwin Nunez, Artem Dovbyk ve Serhou Guirassy olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin Brezilya'daki golcü adayları ise Yuri Alberto, Pedro ve Flaco Lopez.
50 MİLYON EURO AYRILDI
En az 2 golcüyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Saran'ın bu operasyon için 50 milyon euroluk bütçe ayırdığı ifade edildi.
Breziya'daki golcüler için Fred'in takasta kullanılabileceği belirtilirken, sarı-lacivertliler transferleri sezon bitmeden tamamlamanın peşinde.
