09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Sadettin Saran'dan golcü için 50 milyon euroluk dev bütçe!

Fenerbahçe'nin transfer döneminde önceliği dünya çapında bir golcü olacak. Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran'ın golcü operasyonu için dev bir rakam belirlediği aktarıldı.

calendar 09 Nisan 2026 09:03
Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan golcü için 50 milyon euroluk dev bütçe!
Ara transfer döneminde Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile yolları ayıran Fenerbahçe, sadece Cherif takviyesinde bulunmuştu. Bu durum zaman zaman eleştiri alırken Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan bu eleştirileri unutturacak bir hamle geleceği aktarıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk hamleyi dünya çapında bir golcü için yapacak. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Darwin Nunez, Artem Dovbyk ve Serhou Guirassy olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Brezilya'daki golcü adayları ise Yuri Alberto, Pedro ve Flaco Lopez.

50 MİLYON EURO AYRILDI

En az 2 golcüyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Saran'ın bu operasyon için 50 milyon euroluk bütçe ayırdığı ifade edildi.

Breziya'daki golcüler için Fred'in takasta kullanılabileceği belirtilirken, sarı-lacivertliler transferleri sezon bitmeden tamamlamanın peşinde. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
