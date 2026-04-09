İlker Yağcıoğlu'ndan Mauro Icardi iddiası!

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1'le geçtiği karşılaşmayı TRT Spor'da yorumladı.
Galatasaray'ın ilk yarı ile ikinci yarıda çok farklı oyun sergilediğini ifade eden İlker Yağcıoğlu, "Ligin ilk 6 haftası olsa burada çok iddialı bir cümle kurardım; Derdim ki Galatasaray bu oyunla şampiyon olamaz. Fakat son 6 hafta, Göztepe gibi bir deplasmanda ikinci yarıdaki oyunu görmezden gelebiliyorsun çünkü amaç skoru almak. Öte yandan ilk 45 dakika zor olması beklenen bir maç Galatasaray için çok kolay geçti. Göztepe'nin ilk 45 dakikada bir tek Arda ile bir pozisyonu var. Onun haricinde Galatasaray'ın kalesine gelemedi. Galatasaray 2 gol buldu, 2 tane kaçırdı, maç bitebilirdi ama ikinci yarısı tuhaf. Bir ara Galatasaray, Anadolu takımı gibi savunma yapıyordu, roller değişmiş gibiydi sanki" şeklinde konuştu.
Sezonun kırılma anının Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olacağını aktaran Yağcıoğlu, "4 puanlık avantaj Galatasaray adına kalan haftalarda büyük bir avantaj. Bu maçlardan bir tanesi ikinci sıradaki Fenerbahçe'yle ama beraberlik dahi o maçta Galatasaray'ın işine yarayacak. Sezonun kırılma anı yine derbi olacak" ifadelerini kullandı.
İLKER YAĞCIOĞLU'NDAN ICARDI İDDİASI
Mauro Icardi'nin sezon sonunda Galatasaray'a veda edeceğini öne süren İlker Yağcıoğlu, "Icardi'nin Galatasaray'da artık herhalde son maçları. O çok net belli oldu. Bugün Barış Alper o bölgede oynadı ve oldukça da etkili oynadı. Maçın ilk 45 dakikası epey bir hırpaladı ki kolay değildir, Göztepe'nin güçlü bir savunması var, onlarlar vermiş olduğu mücadele önemliydi. Sane futbol oynamayı özlemiş dedik, o da ilk 45 dakika çok iyi oynadı. Galatasaray'da birkaç tane oyuncu iyi oynayınca zaten maçı çevirmeyi becerebiliyor. Bu akşam da öyle bir maç oldu. İlk devre kolay ama ikinci devresi ecel terleri döktükleri bir maç. Hepsi bir tarafa önemli olan kazanmaktı" diyerek sözlerini tamamladı.
