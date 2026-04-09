09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

İlker Yağcıoğlu'ndan Mauro Icardi iddiası!

İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. İlker Yağcıoğlu, Galatasaraylı yıldızın takımdan ayrılacağını öne sürdü.

calendar 09 Nisan 2026 10:36
Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1'le geçtiği karşılaşmayı TRT Spor'da yorumladı.

Galatasaray'ın ilk yarı ile ikinci yarıda çok farklı oyun sergilediğini ifade eden İlker Yağcıoğlu, "Ligin ilk 6 haftası olsa burada çok iddialı bir cümle kurardım; Derdim ki Galatasaray bu oyunla şampiyon olamaz. Fakat son 6 hafta, Göztepe gibi bir deplasmanda ikinci yarıdaki oyunu görmezden gelebiliyorsun çünkü amaç skoru almak. Öte yandan ilk 45 dakika zor olması beklenen bir maç Galatasaray için çok kolay geçti. Göztepe'nin ilk 45 dakikada bir tek Arda ile bir pozisyonu var. Onun haricinde Galatasaray'ın kalesine gelemedi. Galatasaray 2 gol buldu, 2 tane kaçırdı, maç bitebilirdi ama ikinci yarısı tuhaf. Bir ara Galatasaray, Anadolu takımı gibi savunma yapıyordu, roller değişmiş gibiydi sanki" şeklinde konuştu.

Sezonun kırılma anının Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olacağını aktaran Yağcıoğlu, "4 puanlık avantaj Galatasaray adına kalan haftalarda büyük bir avantaj. Bu maçlardan bir tanesi ikinci sıradaki Fenerbahçe'yle ama beraberlik dahi o maçta Galatasaray'ın işine yarayacak. Sezonun kırılma anı yine derbi olacak" ifadelerini kullandı.

İLKER YAĞCIOĞLU'NDAN ICARDI İDDİASI

Mauro Icardi'nin sezon sonunda Galatasaray'a veda edeceğini öne süren İlker Yağcıoğlu, "Icardi'nin Galatasaray'da artık herhalde son maçları. O çok net belli oldu. Bugün Barış Alper o bölgede oynadı ve oldukça da etkili oynadı. Maçın ilk 45 dakikası epey bir hırpaladı ki kolay değildir, Göztepe'nin güçlü bir savunması var, onlarlar vermiş olduğu mücadele önemliydi. Sane futbol oynamayı özlemiş dedik, o da ilk 45 dakika çok iyi oynadı. Galatasaray'da birkaç tane oyuncu iyi oynayınca zaten maçı çevirmeyi becerebiliyor. Bu akşam da öyle bir maç oldu. İlk devre kolay ama ikinci devresi ecel terleri döktükleri bir maç. Hepsi bir tarafa önemli olan kazanmaktı" diyerek sözlerini tamamladı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
