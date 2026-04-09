09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-232'
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Trabzonspor, Fatih Tekke ile istikrar yakaladı!

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 2 puanın üzerinde ortalama ile istikrarlı bir performans sergileyerek, bu süreçteki sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında avantajlı bir konuma yükseldi.

calendar 09 Nisan 2026 17:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor, Fatih Tekke ile istikrar yakaladı!
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde yakaladığı 2 puanın üzerindeki ortalamayla istikrarlı bir performans ortaya koyarken bu süreçte elde ettiği sonuçlarla şampiyonluk yarışında güçlü bir konuma geldi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke yönetiminde yakalanan puan ortalaması, bordo-mavili ekibin son yıllardaki en istikrarlı dönemlerinden birini ortaya koydu. Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından yakalanan 2 puanın üzerindeki ortalama, şampiyonluk yarışının en önemli göstergelerinden biri oldu. Bordo-mavili ekip, geride kalan 28 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 63 puan topladı ve maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı.

2 PUAN BARAJINI AŞTI

Tekke yönetiminde ulaşılan 2.25 puan ortalaması, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kritik eşiği olan 2 puanın üzerine çıkıldığını gösterdi. Bordo-mavili ekip, oynadığı maçların yaklaşık yüzde 68'ini kazanarak istikrarlı bir performans ortaya koydu.

ZİRVE YARIŞININ İÇİNDE

Toplanan 63 puanla averajla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, Tekke yönetimindeki puan ortalamasıyla şampiyonluk yarışının güçlü adayları arasında yer aldı. Bordo-mavili ekipte bu sezonun en belirgin özelliği kazanma alışkanlığı oldu. Özellikle kritik haftalarda alınan galibiyetler, puan ortalamasının yukarı çıkmasında belirleyici rol oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
