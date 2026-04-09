Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ndeki etkinliğe kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, teknik ekip ve oyuncular katıldı.Medya gününde konuşan Ufuk Şansal, sarı-lacivertli kulübün sporun her alanında standardı yukarıya taşıdığının altını çizdi.Fenerbahçe'nin faaliyet gösterdiği branş sayısı ve elde edilen başarılara vurgu yapan Şansal,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Opet'in yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını ortaya koyduğunu dile getiren Şansal, sarı-lacivertli takımın sezonu da namağlup şampiyon tamamladığını hatırlattı.Elde edilen kupaların istikrarın sonucunda ortaya çıktığının altını çizen Şansal,açıklamasını yaptı.FIBA Avrupa Ligi Altılı Final'de Galatasaray Çağdaş Faktoring'in de yer alacağının altını çizen Şansal,şeklinde konuştu.Sarı-lacivertli takımın geride kalan sezonda resmi maçlarda yalnızca 1 mağlubiyet yaşadığını, müzesine ise 3 kupa götürdüğünü belirten Şansal, şunları söyledi:Şansal son olarak Altılı Final organizasyonunda finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşme ihtimaliyle ilgili şöyle konuştu:Zaragoza'daki FIBA Avrupa Ligi Altılı Final'e gelmenin zor olduğunu belirten Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez de takım olarak ciddi emek ortaya koyduklarını söyledi.Parkeye çıktıklarında hem kulübü hem şehri hem de Türkiye'yi temsil ettiklerinin bilincinde olduklarını vurgulayan Mendez,ifadelerini kullandı.Takım olarak kendi oyunlarına ve en iyi oyun planına odaklandıklarının altını çizen Mendez,diye konuştu.Maçlara günlük olarak baktıklarını ve her maçı kazanmak istediklerini de sözlerine ekleyen Mendez,açıklamasını yaptı.Ufuk Şansal ve Miguel Mendez'in konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.