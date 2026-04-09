09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Dünya Kupası final biletleri için inanılmaz rakam

Tarihin en büyük Dünya Kupası organizasyonu, aynı zamanda en pahalı turnuva olabilir. Bilet fiyatları ve satış süreci, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tepkiler sürüyor.

calendar 09 Nisan 2026 13:46
Haber: Sporx.com dış haberler
Dünya Kupası final biletleri için inanılmaz rakam
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, organizasyon daha başlamadan büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. Bilet satış sürecinde yaşanan sorunlar ve rekor fiyatlar, futbolseverlerin tepkisini çekti. Turnuva öncesi oluşan bu tablo, organizasyonun erişilebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.

Son günlerde özellikle bilet kategorileri üzerinden yaşanan kriz öne çıkıyor. Taraftarlar, yüksek ücret ödeyerek satın aldıkları "en iyi kategori" biletlerin, vaat edilen yerlerde olmadığını fark etti.

Bazı taraftarların, premium olarak satılan biletlere rağmen köşe veya kale arkası gibi daha düşük görüş açısına sahip koltuklara yerleştirildiği iddiaları gündeme geldi. Bu durum, FIFA'ya yönelik "yanıltıcı satış" eleştirilerini beraberinde getirdi.

REKOR FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ

Tartışmaların bir diğer boyutu ise bilet fiyatları. 2026 Dünya Kupası finali için en pahalı biletin yaklaşık 10 bin dolar seviyesine çıkması, organizasyon tarihindeki en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti.

Bu artış, bir önceki Dünya Kupası'na göre dramatik bir yükselişe işaret ederken, taraftarlar tarafından "futbolun elitlere açılması" olarak yorumlandı.

"FUTBOL HALKTAN KOPUYOR" ELEŞTİRİSİ

Futbol kamuoyunda yükselen eleştirilerin odağında, Dünya Kupası'nın giderek daha pahalı ve erişilmesi zor bir organizasyona dönüşmesi var. Taraftar grupları, fiyat politikalarının geniş kitleleri dışarıda bıraktığını savunuyor.

Özellikle ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın, tarihin en büyük organizasyonu olmasına rağmen, aynı zamanda en pahalı Dünya Kupası olabileceği belirtiliyor.

TARİHİ TURNUVA, TARİHİ TARTIŞMA

2026 Dünya Kupası, 48 takım ve 104 maçlık yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Ancak daha turnuva başlamadan yaşanan bu kriz, organizasyonun sadece sportif değil, ekonomik ve etik boyutlarıyla da uzun süre konuşulacağını gösteriyor.

Kaynaklar: The Guardian, NY Post, uluslararası futbol basını
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
