Dünya Kupası final biletleri için inanılmaz rakam

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, organizasyon daha başlamadan büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. Bilet satış sürecinde yaşanan sorunlar ve rekor fiyatlar, futbolseverlerin tepkisini çekti. Turnuva öncesi oluşan bu tablo, organizasyonun erişilebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.



Son günlerde özellikle bilet kategorileri üzerinden yaşanan kriz öne çıkıyor. Taraftarlar, yüksek ücret ödeyerek satın aldıkları "en iyi kategori" biletlerin, vaat edilen yerlerde olmadığını fark etti.



Bazı taraftarların, premium olarak satılan biletlere rağmen köşe veya kale arkası gibi daha düşük görüş açısına sahip koltuklara yerleştirildiği iddiaları gündeme geldi. Bu durum, FIFA'ya yönelik "yanıltıcı satış" eleştirilerini beraberinde getirdi.



REKOR FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ



Tartışmaların bir diğer boyutu ise bilet fiyatları. 2026 Dünya Kupası finali için en pahalı biletin yaklaşık 10 bin dolar seviyesine çıkması, organizasyon tarihindeki en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti.



Bu artış, bir önceki Dünya Kupası'na göre dramatik bir yükselişe işaret ederken, taraftarlar tarafından "futbolun elitlere açılması" olarak yorumlandı.



"FUTBOL HALKTAN KOPUYOR" ELEŞTİRİSİ



Futbol kamuoyunda yükselen eleştirilerin odağında, Dünya Kupası'nın giderek daha pahalı ve erişilmesi zor bir organizasyona dönüşmesi var. Taraftar grupları, fiyat politikalarının geniş kitleleri dışarıda bıraktığını savunuyor.



Özellikle ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın, tarihin en büyük organizasyonu olmasına rağmen, aynı zamanda en pahalı Dünya Kupası olabileceği belirtiliyor.



TARİHİ TURNUVA, TARİHİ TARTIŞMA



2026 Dünya Kupası, 48 takım ve 104 maçlık yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor.



Ancak daha turnuva başlamadan yaşanan bu kriz, organizasyonun sadece sportif değil, ekonomik ve etik boyutlarıyla da uzun süre konuşulacağını gösteriyor.



Kaynaklar: The Guardian, NY Post, uluslararası futbol basını