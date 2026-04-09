09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Johnson: "Luka Doncic, 65 maçı tamamlamasa bile ödüllere aday olmalı"

Denver Nuggets forveti Cam Johnson, 65 maç kuralını karşılayamasa bile Luka Doncic'in sezon sonu ödüllerine aday olması gerektiğini savundu.

calendar 09 Nisan 2026 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
"The Old Man and The Three" programında konuşan Johnson, iki-üç maçlık farkın bir oyuncunun All-NBA seviyesinde olup olmadığını belirlememesi gerektiğini ifade etti.

Johnson, "Kuralın amacını anlıyorum ama bu kadar keskin bir sınır doğru değil. Luka 63 maç oynasa ya da 65 oynasa bu onun seviyesini değiştirmez. Bu iki-üç maç, onu All-NBA dışı bir oyuncudan All-NBA oyuncusuna dönüştürmez," dedi.

Doncic, sakatlığı öncesinde mart ayında 36.5 sayı, 8.1 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakalayarak olağanüstü bir performans sergilemişti. Yıldız oyuncu, Lakers'ı Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya taşımıştı.

Ancak son maçlarda forma giyememesiyle birlikte Lakers 50-27'lik dereceden 50-29'a gerileyerek dördüncü sıraya düştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
