Johnson: 'Luka Doncic, 65 maçı tamamlamasa bile ödüllere aday olmalı'

Denver Nuggets forveti Cam Johnson, 65 maç kuralını karşılayamasa bile Luka Doncic'in sezon sonu ödüllerine aday olması gerektiğini savundu.



"The Old Man and The Three" programında konuşan Johnson, iki-üç maçlık farkın bir oyuncunun All-NBA seviyesinde olup olmadığını belirlememesi gerektiğini ifade etti.



Johnson, "Kuralın amacını anlıyorum ama bu kadar keskin bir sınır doğru değil. Luka 63 maç oynasa ya da 65 oynasa bu onun seviyesini değiştirmez. Bu iki-üç maç, onu All-NBA dışı bir oyuncudan All-NBA oyuncusuna dönüştürmez," dedi.



Doncic, sakatlığı öncesinde mart ayında 36.5 sayı, 8.1 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakalayarak olağanüstü bir performans sergilemişti. Yıldız oyuncu, Lakers'ı Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya taşımıştı.



Ancak son maçlarda forma giyememesiyle birlikte Lakers 50-27'lik dereceden 50-29'a gerileyerek dördüncü sıraya düştü.



