09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

TED Edirne Koleji kürekçileri, Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, Zagreb'de düzenlenecek Croatia Open 2026'da Türkiye'yi temsil ederek uluslararası deneyim kazanıp sezon öncesi performanslarını test edecek.

calendar 09 Nisan 2026 14:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, 11-12 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Croatia Open 2026 yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yarışlar Avrupa'nın önemli kürek merkezlerinden biri olan Lake Jarun parkurunda gerçekleştirilecek.

19 ve 23 yaş altı kategorilerinde yarışların olacağı organizasyon, Avrupa'da sezonun en önemli erken dönem yarışlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 500'e yakın sporcunun katılmasının beklendiği Croatia Open'ta Avrupa'nın farklı ülkelerinden milli sporcular ile kulüp takımları mücadele edecek.

Dünya Kürek Federasyonu takviminde de yer alan yarışlarda sporcular, hem uluslararası deneyim kazanacak hem de sezon öncesi performanslarını test etme imkanı bulacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
