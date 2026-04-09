Mario Lemina, bu sezonki ilk golünü kaydetti!

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Bu galibiyetle 67 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.
MARIO LEMINA BU SEZON LİGDE İLK KEZ ATTI
Galatasaray'ın 32 yaşındaki Gabonlu orta sahası Mario Lemina, Süper Lig'de bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.
Göztepe deplasmanına ilk 11'de başlayan Lemina, mücadelenin 75'inci dakikasında attığı kafa golüyle fileleri havalandırdı. Lemina, bu sezon tüm kulvarlarda ikinci golünü kaydederken, Süper Lig'de ise ilk kez ağları sarstı.
Gabonlu orta saha sezonun ilk golünü, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynadığı Liverpool karşılaşmasında kaydetmişti. Mario Lemina, Süper Lig'deki son golünü ise geçtiğimiz sezon 2 Mart 2025'te, 26'ncı hafta karşılaşmasındaki Kasımpaşa deplasmanında atmıştı.
Bu galibiyetle 67 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.
MARIO LEMINA BU SEZON LİGDE İLK KEZ ATTI
Galatasaray'ın 32 yaşındaki Gabonlu orta sahası Mario Lemina, Süper Lig'de bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.
Göztepe deplasmanına ilk 11'de başlayan Lemina, mücadelenin 75'inci dakikasında attığı kafa golüyle fileleri havalandırdı. Lemina, bu sezon tüm kulvarlarda ikinci golünü kaydederken, Süper Lig'de ise ilk kez ağları sarstı.
Gabonlu orta saha sezonun ilk golünü, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynadığı Liverpool karşılaşmasında kaydetmişti. Mario Lemina, Süper Lig'deki son golünü ise geçtiğimiz sezon 2 Mart 2025'te, 26'ncı hafta karşılaşmasındaki Kasımpaşa deplasmanında atmıştı.