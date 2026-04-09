09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Beşiktaş ile Antalyaspor, 60. randevuda

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 10 Nisan Cuma günü "Dolmabahçe"de oynanacak 60. randevularında karşı karşıya gelecek. Daha önceki 59 maçta Beşiktaş 37, Antalyaspor 8 galibiyet alırken, 14 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

09 Nisan 2026 11:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın "Dolmabahçe"de oynanacak maçla beraber 60. kez kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takım ile Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başlarken Beşiktaş, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı bir sonuçla kazandı.

Süper Lig'de oynanan 59 maçın 37'sinde Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 124 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip de 57 gol kaydetti.

Beşiktaş sahasında üstün

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor.

Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 29 karşılaşmanın 19'undan galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 55 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 17 kez ağları sarstı.

İstanbul'daki son 10 maçta gol raporu

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında İstanbul'da oynanan son 10 lig maçında taraftarlar gole doyuyor.

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada toplam 25 kez gol sevinci yaşandı. Beşiktaş, söz konusu süreçte 15 gol attı. Kırmızı-beyazlı ekip ise rakip ağları 10 kez havalandırdı.

İki ekibin geride kalan 10 sezonda İstanbul'daki randevularında sadece 2 kez gol sesi çıkmazken, 8 müsabakada meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İstanbul'da oynanan son 10 lig maçında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Skor
2015-2016 Beşiktaş-Antalyaspor 1-0
2016-2017 Beşiktaş-Antalyaspor 3-0
2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0
2018-2019 Beşiktaş-Antalyaspor 2-3
2019-2020 Beşiktaş-Antalyaspor 1-2
2020-2021 Beşiktaş-Antalyaspor 1-1
2021-2022 Beşiktaş-Antalyaspor 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Antalyaspor 0-0
2023-2024 Beşiktaş-Antalyaspor 1-2
2024-2025 Beşiktaş-Antalyaspor 4-2


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.