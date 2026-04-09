09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Eray Yazgan'dan Kocaelispor için flaş açıklama

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kocaelispor karşılaşması öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Nisan 2026 12:19
Eray Yazgan'dan Kocaelispor için flaş açıklama
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kocaelispor karşılaşması öncesinde kulübün yaklaşımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliği anlayışına vurgu yapan Yazgan, karşılıklı ilişkilerde "mütekabiliyet" ilkesinin önemine dikkat çekti.

Eray Yazgan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Evimizde misafir ettiğimiz takım ve kulüp temsilcilerini her zaman Galatasaray adabına yakışır şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz.

Ancak hemen tüm ilişkilerin olmazsa olmazı mütekabiliyettir. Dolayısıyla Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimiz nasıl muamele gördüyse bizden de benzer bir karşılık görecektir.

Bu durum sadece Kocaelispor için değil, rekabet hâlinde olduğumuz tüm kulüpler için geçerli."

Bu açıklama, iki takım arasındaki karşılaşma öncesinde dikkat çekerken, Galatasaray cephesinin deplasmandaki muameleye göre hareket edeceği mesajı olarak yorumlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
