Eray Yazgan'dan Kocaelispor için flaş açıklama

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kocaelispor karşılaşması öncesinde kulübün yaklaşımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliği anlayışına vurgu yapan Yazgan, karşılıklı ilişkilerde "mütekabiliyet" ilkesinin önemine dikkat çekti.
Eray Yazgan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Evimizde misafir ettiğimiz takım ve kulüp temsilcilerini her zaman Galatasaray adabına yakışır şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz.
Ancak hemen tüm ilişkilerin olmazsa olmazı mütekabiliyettir. Dolayısıyla Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimiz nasıl muamele gördüyse bizden de benzer bir karşılık görecektir.
Bu durum sadece Kocaelispor için değil, rekabet hâlinde olduğumuz tüm kulüpler için geçerli."
Bu açıklama, iki takım arasındaki karşılaşma öncesinde dikkat çekerken, Galatasaray cephesinin deplasmandaki muameleye göre hareket edeceği mesajı olarak yorumlandı.
