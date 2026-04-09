09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Fenerbahçe'de Marco Asensio bilmecesi!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Deneyimli futbolcunun son durumu belli oldu.

calendar 09 Nisan 2026 08:25 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 08:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş maçında dizine darbe alan ve daha ilk 30 dakika dolmadan oyundan çıkan İspanyol yıldızın MR'ı, dizindeki ödem nedeniyle çekilemiyor.

SÜREÇ UZADIKÇA UZUYOR

Kayserispor maçında oynaması beklenmeyen Asensio'nun, Rizespor karşılaşmasına yetişmesi de süreç uzadıkça imkânsız gibi görünüyor. Sakatlığın ciddi olma endişesi de süreç uzadıkça güçleniyor.

BU SEZON ASENSIO

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
