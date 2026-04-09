Fenerbahçe'de Marco Asensio bilmecesi!

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş maçında dizine darbe alan ve daha ilk 30 dakika dolmadan oyundan çıkan İspanyol yıldızın MR'ı, dizindeki ödem nedeniyle çekilemiyor.
SÜREÇ UZADIKÇA UZUYOR
Kayserispor maçında oynaması beklenmeyen Asensio'nun, Rizespor karşılaşmasına yetişmesi de süreç uzadıkça imkânsız gibi görünüyor. Sakatlığın ciddi olma endişesi de süreç uzadıkça güçleniyor.
BU SEZON ASENSIO
30 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.
Geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş maçında dizine darbe alan ve daha ilk 30 dakika dolmadan oyundan çıkan İspanyol yıldızın MR'ı, dizindeki ödem nedeniyle çekilemiyor.
SÜREÇ UZADIKÇA UZUYOR
Kayserispor maçında oynaması beklenmeyen Asensio'nun, Rizespor karşılaşmasına yetişmesi de süreç uzadıkça imkânsız gibi görünüyor. Sakatlığın ciddi olma endişesi de süreç uzadıkça güçleniyor.
BU SEZON ASENSIO
30 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.