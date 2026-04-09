09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Fernando Hierro'dan Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler

Real Madrid'in efsane kaptanlarından Fernando Hierro, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaretti ve sonrasında paylaşım yaptı.

calendar 09 Nisan 2026 10:48 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 11:09
Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın sportif direktörlüğünü yapan Real Madrid efsanesi Fernando Hierro, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpte temaslarda bulunan Hierro, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe'nin köklü yapısına vurgu yaparken, kulübün futbol kültürüne de övgüde bulundu.

Fernando Hierro paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe gibi köklü ve tarihi bir kulübü ziyaret etmek benim için büyük bir zevkti.

Davet için Devin Özek'e çok teşekkür ederim. Kendisi, yaptığı harika işlerden dolayı profesyonel anlamda takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir sportif direktör. Futbolu böylesine tutkuyla yaşamaları gerçekten muhteşem!"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
