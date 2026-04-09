09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Anthony Davis, Lakers'ı şampiyonluk adayları arasından çıkardı

Washington Wizards uzunu Anthony Davis, sezon sonuna doğru yaşanan kritik sakatlıklar sonrası eski takımı Los Angeles Lakers'ı şampiyonluk adayları listesinden çıkardığını açıkladı.

calendar 09 Nisan 2026 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in podcast'i "The Draymond Green Show"da konuşan Davis, sezon başında Lakers'ı şampiyonluk favorileri arasında gördüğünü ancak Luka Doncic ve Austin Reaves'in sakatlıkları sonrası fikrinin değiştiğini belirtti.

Davis, "Luka ve Austin'in sakatlıklarına kadar Lakers'ı şampiyonluk favorisi olarak görüyordum. Ama bu durum onlar için çok zor," ifadelerini kullandı.

İki oyuncu da geçtiğimiz hafta Thunder karşısında alınan ağır mağlubiyette sakatlanmıştı. Doncic sol hamstringinde 2. derece zorlanma yaşarken, Reaves ise oblik kasından sakatlandı. Her iki oyuncunun da normal sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor ve play-off'lara yetişip yetişemeyecekleri belirsizliğini koruyor.

Bu sakatlıklar öncesinde form grafiğini yükselten Lakers, şampiyonluk yolunda önemli bir ivme yakalamıştı. Ancak iki yıldızın yokluğu, takımın play-off'larda derinlere ilerleme ihtimalini ciddi şekilde zora soktu.

41 yaşındaki LeBron James liderliğinde mücadele eden Lakers cephesi, yıldız oyuncuların en kısa sürede geri dönmesini umut ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
