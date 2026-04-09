Anthony Davis, Lakers'ı şampiyonluk adayları arasından çıkardı

Washington Wizards uzunu Anthony Davis, sezon sonuna doğru yaşanan kritik sakatlıklar sonrası eski takımı Los Angeles Lakers'ı şampiyonluk adayları listesinden çıkardığını açıkladı.



Golden State Warriors forveti Draymond Green'in podcast'i "The Draymond Green Show"da konuşan Davis, sezon başında Lakers'ı şampiyonluk favorileri arasında gördüğünü ancak Luka Doncic ve Austin Reaves'in sakatlıkları sonrası fikrinin değiştiğini belirtti.



Davis, "Luka ve Austin'in sakatlıklarına kadar Lakers'ı şampiyonluk favorisi olarak görüyordum. Ama bu durum onlar için çok zor," ifadelerini kullandı.



İki oyuncu da geçtiğimiz hafta Thunder karşısında alınan ağır mağlubiyette sakatlanmıştı. Doncic sol hamstringinde 2. derece zorlanma yaşarken, Reaves ise oblik kasından sakatlandı. Her iki oyuncunun da normal sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor ve play-off'lara yetişip yetişemeyecekleri belirsizliğini koruyor.



Bu sakatlıklar öncesinde form grafiğini yükselten Lakers, şampiyonluk yolunda önemli bir ivme yakalamıştı. Ancak iki yıldızın yokluğu, takımın play-off'larda derinlere ilerleme ihtimalini ciddi şekilde zora soktu.



41 yaşındaki LeBron James liderliğinde mücadele eden Lakers cephesi, yıldız oyuncuların en kısa sürede geri dönmesini umut ediyor.



