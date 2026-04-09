09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-232'
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı 10 Nisan Cuma günü başlayacak.

calendar 09 Nisan 2026 15:49
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın perdesi 10 Nisan Cuma günü açılacak.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasının programı şu şekilde:

10 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)

11 Nisan Cumartesi:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

17.00 Göztepe-Kasımpaşa (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

13 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
