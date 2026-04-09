Bodrum FK'dan Burhan Eşer paylaşımı

Trendyol 1'inci Lig'de Play-Off oynamayı garantilemeye çok yaklaşan Bodrum FK'dan dikkat çekici paylaşım.Bodrum FK, 11 Nisan Cumartesi günü evinde çıkacağı Bandırmaspor maçı öncesinde 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan teknik direktör Burhan Eşer'in yer aldığı paylaşım yaptı. Yeşil-beyazlılar genç teknik adamın yapay zekayla oluşturulan, takım elbiseli bir şekilde beyaz kağıda damga vuran resminin yer aldığı görsele, "Burhan Eşer İlkeleri, İnançla başlar her şey… Azimle büyür… Mücadeleyle kazanılır" yazdı.Eşer, teknik sorumlu Sefer Yılmaz'la birlikte takımın tecrübeli ismi Alper Potuk'un 35'inci doğum günü kutlamasına da katıldı. Alper, kendisi için hazırlanan pastayı Burhan Eşer ve Sefer Yılmaz'ın yanında kesti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında bahis hesabı olduğu için liglerdeki birçok teknik adamla birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Burhan Eşer, 30 Ocak'ta 6 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Sezonu kapatan Burhan Eşer sahaya giremediği için Bodrum FK'nın başında maçlarda Sefer Yılmaz yer alıyor.İşte o paylaşım;