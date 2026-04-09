09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-232'
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Bodrum FK'dan Burhan Eşer paylaşımı

Bodrum FK, Bandırmaspor maçı öncesi 6 ay ceza alan teknik direktör Burhan Eşer'in yapay zekayla hazırlanmış takım elbiseli görselini paylaşarak, "Burhan Eşer İlkeleri, İnançla başlar… Azimle büyür… Mücadeleyle kazanılır" notunu ekledi.

09 Nisan 2026 16:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol 1'inci Lig'de Play-Off oynamayı garantilemeye çok yaklaşan Bodrum FK'dan dikkat çekici paylaşım.

Bodrum FK, 11 Nisan Cumartesi günü evinde çıkacağı Bandırmaspor maçı öncesinde 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan teknik direktör Burhan Eşer'in yer aldığı paylaşım yaptı. Yeşil-beyazlılar genç teknik adamın yapay zekayla oluşturulan, takım elbiseli bir şekilde beyaz kağıda damga vuran resminin yer aldığı görsele, "Burhan Eşer İlkeleri, İnançla başlar her şey… Azimle büyür… Mücadeleyle kazanılır" yazdı.

ALPER POTUK'UN DOĞUM GÜNÜNE KATILDI

Eşer, teknik sorumlu Sefer Yılmaz'la birlikte takımın tecrübeli ismi Alper Potuk'un 35'inci doğum günü kutlamasına da katıldı. Alper, kendisi için hazırlanan pastayı Burhan Eşer ve Sefer Yılmaz'ın yanında kesti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında bahis hesabı olduğu için liglerdeki birçok teknik adamla birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Burhan Eşer, 30 Ocak'ta 6 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Sezonu kapatan Burhan Eşer sahaya giremediği için Bodrum FK'nın başında maçlarda Sefer Yılmaz yer alıyor.

İşte o paylaşım;



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
