09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
1-045'
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
2-0DA
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-045'
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-042'

Ertuğrul Doğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

calendar 09 Nisan 2026 19:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Doğan, Bahçeli ile bir araya geldi.

Ziyarette Bahçeli'ye, kulübün tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan 1975-1976 sezonunu simgeleyen retro beyaz formanın yanı sıra işlemeli bir kılıç hediye edildi.

Doğan, misafirperverliği dolayısıyla Bahçeli'ye teşekkür etti.

Nazik ziyaretleri için memnuniyetini ifade eden Bahçeli ise takıma başarılar diledi.

Ertuğrul Doğan'a ziyareti sırasında asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da eşlik etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 31 34 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 34 38 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
