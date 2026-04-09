09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-232'
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Serebral palsili Nurdan, şampiyon oldu!

Serebral palsili Nurdan, boccia sporunda kısa sürede şampiyonluğa ulaştı.

calendar 09 Nisan 2026 16:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şanlıurfa'da engelliler merkezinde sporla tanışan serebral palsili (SP) Nurdan Dağ, 6 ay önce başladığı boccia sporunda Türkiye şampiyonu olarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde farklı kurslara katılan 32 yaşındaki Dağ, kendine uygun bir spor arayışı sırasında boccia ile tanıştı.

İlk başlarda yapıp yapamayacağı konusunda tereddüt yaşayan Dağ, kısa sürede antrenmanlara adapte oldu.

Yaklaşık 6 aylık yoğun çalışmanın ardından 24 Mart'ta Balıkesir'de düzenlenen ve 17 ilden 132 sporcunun katıldığı Türkiye Boccia Şampiyonası'nda BC2 klasmanında birincilik elde eden Dağ, ilk turnuvasında zirveye çıktı.

Nurdan Dağ, çalışmanın karşılığını aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Herkesin spor yapabileceğine inandığını ifade eden Dağ, "Ben kısa sürede bu dereceyi yaptıysam bütün engellilere örnek olmak istiyorum. Herkes kendine uygun bir spor seçsin. Çalışarak herkes başarabilir." dedi.

Dağ, hedefinin önce milli takıma seçilmek, ardından dünya kupasına katılmak olduğunu sözlerine ekledi.

Antrenör Ali Tarımak ise öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bizim amacımız burada ağır engelli bireyleri bu sporla tanıştırmak. Kentteki bütün ağır engelli bireyleri bu spora teşvik etmek istiyoruz. Nurdan'ın çalışma azmi gerçek anlamda bizler için örnek teşkil edecek bir durumda." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
