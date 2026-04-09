Serebral palsili Nurdan, şampiyon oldu!

Şanlıurfa'da engelliler merkezinde sporla tanışan serebral palsili (SP) Nurdan Dağ, 6 ay önce başladığı boccia sporunda Türkiye şampiyonu olarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde farklı kurslara katılan 32 yaşındaki Dağ, kendine uygun bir spor arayışı sırasında boccia ile tanıştı.



İlk başlarda yapıp yapamayacağı konusunda tereddüt yaşayan Dağ, kısa sürede antrenmanlara adapte oldu.



Yaklaşık 6 aylık yoğun çalışmanın ardından 24 Mart'ta Balıkesir'de düzenlenen ve 17 ilden 132 sporcunun katıldığı Türkiye Boccia Şampiyonası'nda BC2 klasmanında birincilik elde eden Dağ, ilk turnuvasında zirveye çıktı.



Nurdan Dağ, çalışmanın karşılığını aldığı için mutlu olduğunu söyledi.



Herkesin spor yapabileceğine inandığını ifade eden Dağ, "Ben kısa sürede bu dereceyi yaptıysam bütün engellilere örnek olmak istiyorum. Herkes kendine uygun bir spor seçsin. Çalışarak herkes başarabilir." dedi.



Dağ, hedefinin önce milli takıma seçilmek, ardından dünya kupasına katılmak olduğunu sözlerine ekledi.



Antrenör Ali Tarımak ise öğrencisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bizim amacımız burada ağır engelli bireyleri bu sporla tanıştırmak. Kentteki bütün ağır engelli bireyleri bu spora teşvik etmek istiyoruz. Nurdan'ın çalışma azmi gerçek anlamda bizler için örnek teşkil edecek bir durumda." şeklinde konuştu.



