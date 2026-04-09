09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Adana'da okul kulüpleri ile sporculara malzeme desteği

Adana'da "Geleceğin Sporcularına Destek Programı" kapsamında okul kulüplerine ve öğrencilere spor malzemeleri dağıtılarak gençlerin spora yönlendirilmesi hedeflendi.

calendar 09 Nisan 2026 15:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Adana'da düzenlenen "Geleceğin Sporcularına Destek Programı" kapsamında okul kulüpleri ile sporculara malzeme desteği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen programda, halk oyunları ve karate gösterisi sunuldu.

Vali Mustafa Yavuz, programda, sporun birleştirici gücünü 15 ilçeye yayarak devam ettireceklerini söyledi.

Sporun iyileştirici gücüne inandıklarını belirten Yavuz, "Spor, gençlerimizin, çocuklarımızın ve her yaştan vatandaşlarımızın sağlığı, ruh ve beden bütünlüğü ile ilgili çok önemli bir yere sahip. Bundan sonra ikinci, üçüncü etaplarla birlikte farklı okullarımıza ve çocuklarımıza spor malzemesi dağıtma ve onları buluşturma etkinliklerine devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Yavuz, bugün 10 binden fazla spor malzemesinin dağıtımının yapılacağını ifade etti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz, gençlerin ve çocukların spora yönlendirilmesini istedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuk ve gençlerin potansiyellerini açığa çıkarmak adına kapsamlı bir program tasarlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilere spor malzemeleri verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.