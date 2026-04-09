Galatasaray, 2 maç aradan sonra galibiyet aldı!

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Bu galibiyetle 67 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.
LIVERPOOL VE TRABZONSPOR'DAN SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI
Galatasaray, Göztepe engelini aşarak Liverpool ve Trabzonspor maçının ardından galibiyetle tanıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde RAMS Başakşehir FK'yı 3-0 yenmiş, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool'a 4-0, Süper Lig'in 28'inci haftasında ise Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Göztepe galibiyetiyle birlikte Galatasaray, 2 maçlık yenilgi serisinin ardından sahadan galip ayrılmış oldu.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci kez iki maçlık yenilgi serisinin ardından ilk maçta galip gelmiş oldu. Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilmesinin ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olmuş, 24'üncü haftada ise Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek benzer bir durumu yaşamıştı.
