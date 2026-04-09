09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Galatasaray, 2 maç aradan sonra galibiyet aldı!

Galatasaray, Liverpool ve Trabzonspor karşılaşmalarının ardından Göztepe'yi geçerek yeniden galibiyet sevinci yaşadı.

calendar 09 Nisan 2026 11:19
Haber: DHA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, 2 maç aradan sonra galibiyet aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle 67 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.

LIVERPOOL VE TRABZONSPOR'DAN SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI

Galatasaray, Göztepe engelini aşarak Liverpool ve Trabzonspor maçının ardından galibiyetle tanıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde RAMS Başakşehir FK'yı 3-0 yenmiş, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool'a 4-0, Süper Lig'in 28'inci haftasında ise Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Göztepe galibiyetiyle birlikte Galatasaray, 2 maçlık yenilgi serisinin ardından sahadan galip ayrılmış oldu.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci kez iki maçlık yenilgi serisinin ardından ilk maçta galip gelmiş oldu. Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilmesinin ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olmuş, 24'üncü haftada ise Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek benzer bir durumu yaşamıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.