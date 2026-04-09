HMGS ne zaman? ÖSYM 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

Aylardır kalın hukuk kitaplarının, kanun maddelerinin ve deneme sınavlarının arasında uykuları kaçan on binlerce kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten 2026 HMGS ne zaman yapılacak ve ÖSYM bu devasa sınavı hangi şartlarda gerçekleştirecek?

Kısa ve net cevap: ÖSYM'nin yayınladığı resmi takvime göre 2026 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 1. Dönemi, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir! Başvuruları Mart ayı içerisinde tamamlanan bu tarihi sınav için artık son düzlüğe girilmiş durumdadır. Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulaması olan ve hukuk alanında kaliteyi artırmayı hedefleyen bu baraj sınavı, adayların hukuki bilgisini en zorlu şartlarda ölçecek.

Hukuk fakültesi mezunlarının haftalardır hazırlandığı sınav için geri sayım sürerken, ÖSYM yönetimi sınav merkezlerindeki hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınava kısa bir süre kala giriş belgelerinin (sınav yerlerinin) de önümüzdeki günlerde ais.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı ve ÖSYM iş birliğiyle yürütülen bu süreçte, masada adayları bekleyen çok net kurallar var:

Sınav Saati ve 10.00 Kuralı: 26 Nisan 2026 Pazar günü tüm Türkiye'deki sınav merkezlerinde uygulanacak olan 1. Dönem HMGS, saat 10.15'te başlayacak. Ancak ÖSYM'nin tavizsiz uyguladığı kurala göre, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle hiçbir aday alınmayacak.

Zorlu Soru Maratonu: Geleceğin hukukçuları, Anayasa Hukukundan Ceza Hukukuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan zorlu soruları cevaplamak için ter dökecek. Adaylara sınavı tamamlamaları için toplamda 155 dakika süre tanınacak.

2. Dönem Şansı (Eylül 2026): İlk dönemde istediği başarıyı yakalayamayan veya mezuniyet durumunu yaz sonuna bırakan adaylar için ÖSYM, yılın ikinci sınavını (2026-HMGS/2) 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirecek.

Sonuç olarak; kanun kitapları hatmedildi, denemeler çözüldü ve şimdi gözler tamamen 26 Nisan'da kurulacak olan ÖSYM masasında. Önümüzdeki haftalarda yaşanacak bu büyük sınav heyecanı, binlerce adayın hukuk dünyasına adım atıp atamayacağını belirleyecek.