Haber Tarihi: 09 Nisan 2026 14:16 -
Güncelleme Tarihi:
09 Nisan 2026 14:16
HMGS ne zaman? ÖSYM 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
Türkiye genelinde avukat, hakim ve savcı olma hayali kuran binlerce hukuk fakültesi mezununun kariyerlerindeki en büyük eşik olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için nefesler tutuldu! Mezunların stajlarına başlayabilmek için geçmek zorunda oldukları bu zorlu maraton yaklaşırken, arama motorlarında "HMGS ne zaman? 2026 HMGS sınav tarihi hangi gün?" sorguları adeta fırtınalar koparıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) cephesinden gelen resmi takvime kilitlenen hukukçular için heyecan dorukta. İşte binlerce adayın mesleki kaderini belirleyecek o sınavın perde arkası ve takvimin kritik detayları...
Aylardır kalın hukuk kitaplarının, kanun maddelerinin ve deneme sınavlarının arasında uykuları kaçan on binlerce kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten 2026 HMGS ne zaman yapılacak ve ÖSYM bu devasa sınavı hangi şartlarda gerçekleştirecek?
HMGS NE ZAMAN YAPILACAK? (NİSAN 2026 SON DURUM)Kısa ve net cevap: ÖSYM'nin yayınladığı resmi takvime göre 2026 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 1. Dönemi, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir! Başvuruları Mart ayı içerisinde tamamlanan bu tarihi sınav için artık son düzlüğe girilmiş durumdadır. Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulaması olan ve hukuk alanında kaliteyi artırmayı hedefleyen bu baraj sınavı, adayların hukuki bilgisini en zorlu şartlarda ölçecek.ÖSYM CEPHESİNDEN SINAV DETAYLARI: MASADAKİ KRİTİK KURALLARHukuk fakültesi mezunlarının haftalardır hazırlandığı sınav için geri sayım sürerken, ÖSYM yönetimi sınav merkezlerindeki hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınava kısa bir süre kala giriş belgelerinin (sınav yerlerinin) de önümüzdeki günlerde ais.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor.Adalet Bakanlığı ve ÖSYM iş birliğiyle yürütülen bu süreçte, masada adayları bekleyen çok net kurallar var:Sınav Saati ve 10.00 Kuralı: 26 Nisan 2026 Pazar günü tüm Türkiye'deki sınav merkezlerinde uygulanacak olan 1. Dönem HMGS, saat 10.15'te başlayacak. Ancak ÖSYM'nin tavizsiz uyguladığı kurala göre, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle hiçbir aday alınmayacak.Zorlu Soru Maratonu: Geleceğin hukukçuları, Anayasa Hukukundan Ceza Hukukuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan zorlu soruları cevaplamak için ter dökecek. Adaylara sınavı tamamlamaları için toplamda 155 dakika süre tanınacak.
2. Dönem Şansı (Eylül 2026): İlk dönemde istediği başarıyı yakalayamayan veya mezuniyet durumunu yaz sonuna bırakan adaylar için ÖSYM, yılın ikinci sınavını (2026-HMGS/2) 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirecek.Sonuç olarak; kanun kitapları hatmedildi, denemeler çözüldü ve şimdi gözler tamamen 26 Nisan'da kurulacak olan ÖSYM masasında. Önümüzdeki haftalarda yaşanacak bu büyük sınav heyecanı, binlerce adayın hukuk dünyasına adım atıp atamayacağını belirleyecek.
