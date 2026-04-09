09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Anadolu Efes, Dubai Basket ile Bosna Hersek'te karşılaşacak!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 37. haftasında 10 Nisan Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a konuk olacak. Maç, güvenlik önlemleri nedeniyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Arena'da oynanacak.

calendar 09 Nisan 2026 10:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 37. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol ile 10 Nisan Cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Güvenlik sebebiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Zetra Arena'da oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 36 maçta 11 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 19. sırada girdi.

Oynadığı 36 müsabakanın 19'unu kazanan ve 17'sinden mağlubiyetle ayrılan Dubai Basketbol ise 11. basamakta yer aldı.

EuroLeague'de 912. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Dubai Basketbol mücadelesiyle EuroLeague'de 912. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 911 karşılaşmada 505 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 664. maçını yapacak. Geride kalan 663 müsabakanın 348'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
