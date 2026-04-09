09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Taylor Jenkins için Wizards iddiası güçleniyor

NBA kulislerinde Taylor Jenkins ismi, Doğu Konferansı ekiplerinden Washington Wizards ile anılmaya devam ediyor.

09 Nisan 2026 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre Wizards, Jenkins'i takımın başına getirmek konusunda "ciddi ilgi" gösteriyor. Ancak kulübün mevcut başantrenörü Brian Keefe ile yola devam edip etmeme konusunda henüz kesin bir karar vermediği belirtiliyor.

Fischer, "Washington'ın Jenkins'e ciddi ilgisi olduğu uzun süredir konuşuluyor. Ancak kulüp içinde Keefe ile devam edilip edilmeyeceğine dair değerlendirme süreci sürüyor," ifadelerini kullandı.

Jenkins, Memphis Grizzlies ile geçirdiği altı sezonda Ja Morant ve Jaren Jackson Jr. liderliğindeki genç kadroyu önemli bir rekabet seviyesine taşımıştı. 2021-22 sezonunda 56 galibiyetle kulüp tarihinin en iyi derecesine ulaşan Memphis, Jenkins yönetiminde üç kez play-off oynadı.

Keefe ise 2023-24 sezon ortasından bu yana Wizards'ın başında bulunuyor ve takım bu süreçte 20 galibiyet barajını aşamadı.

Geçtiğimiz yaz Anthony Davis ve Trae Young hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Wizards'ın, teknik ekip konusunda kritik bir karar sürecine girdiği ifade ediliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.