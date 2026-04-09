Taylor Jenkins için Wizards iddiası güçleniyor

NBA kulislerinde Taylor Jenkins ismi, Doğu Konferansı ekiplerinden Washington Wizards ile anılmaya devam ediyor.



NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre Wizards, Jenkins'i takımın başına getirmek konusunda "ciddi ilgi" gösteriyor. Ancak kulübün mevcut başantrenörü Brian Keefe ile yola devam edip etmeme konusunda henüz kesin bir karar vermediği belirtiliyor.



Fischer, "Washington'ın Jenkins'e ciddi ilgisi olduğu uzun süredir konuşuluyor. Ancak kulüp içinde Keefe ile devam edilip edilmeyeceğine dair değerlendirme süreci sürüyor," ifadelerini kullandı.



Jenkins, Memphis Grizzlies ile geçirdiği altı sezonda Ja Morant ve Jaren Jackson Jr. liderliğindeki genç kadroyu önemli bir rekabet seviyesine taşımıştı. 2021-22 sezonunda 56 galibiyetle kulüp tarihinin en iyi derecesine ulaşan Memphis, Jenkins yönetiminde üç kez play-off oynadı.



Keefe ise 2023-24 sezon ortasından bu yana Wizards'ın başında bulunuyor ve takım bu süreçte 20 galibiyet barajını aşamadı.



Geçtiğimiz yaz Anthony Davis ve Trae Young hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Wizards'ın, teknik ekip konusunda kritik bir karar sürecine girdiği ifade ediliyor.



