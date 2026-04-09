09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Paul Onuachu'dan Galatasaray ve şampiyonluk yanıtı!

Trabzonspor'un yıldız ismi Paul Onuachu, imza gününde açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Nisan 2026 15:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Paul Onuachu'dan Galatasaray ve şampiyonluk yanıtı!
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon attığı 22 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu, Papara Park'taki TS Club'da taraftarlarla buluştu.

Taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektiren golcü oyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlarla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Neler hissettiği sorulan Onuachu, "Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum kendimi. Taraftarlarla birlikte olmak çok güzel, umarım bunu daha fazla da yapabiliriz." dedi.

GOL KRALLIĞI YORUMU

Onuachu, gol krallığı yarışında zirvede bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Harika bir sezon geçiriyoruz. Hem takım adına hem de teknik ekip adına gerçekten çok iyi bir sezon geçtiğini düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma çok önemli, çok mutlu hissediyorum kendimi. Önemli olan böyle devam edebilmek." yanıtını verdi.



ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT

Nijeryalı forvet, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soru karşısında ise, "Şu an 4 puanlık fark var. Sizin de bildiğiniz gibi önümüzde oynayacağımız maçlar var. Bizim maçlarımızı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
