09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
2-045'
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
2-0DA
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-0DA
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-044'

Ural Aküzüm Lucescu'nun cenazesine katıldı

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Lucescu'nun cenaze ev anma törenine katıldı

calendar 09 Nisan 2026 19:23
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ural Aküzüm Lucescu'nun cenazesine katıldı
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, önceki günü vefat eden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen cenaze ve anma programına katıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Aküzüm, Bükreş'teki Ulusal Arena'da gerçekleştirilen anma etkinliğinde Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Anma programı kapsamında Ural Aküzüm, TFF eski başkanlarından ve UEFA'nın bir önceki dönem icra kurulu üyesi Servet Yardımcı ile Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'ya da taziye ziyaretinde bulundu. Görüşmede, Lucescu'nun Türk ve Rumen futbolu arasında kurduğu güçlü bağlara ve iki ülke futboluna bıraktığı kalıcı mirasa vurgu yapıldı.

Aküzüm, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret ederek törenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ural Aküzüm, TFF adına anma alanında Lucescu için açılan hatıra defterine ise şu satırları yazdı:

"Bilge, filozof ve entelektüel kişiliğinle Türk futbolunda bir kuşağı etkiledin. Futbolu yalnızca bir oyun değil; disiplin, zarafet ve düşünceyle yoğrulmuş bir kültür olarak ele aldın. Türkiye Futbol Federasyonu adına, ülkemizde sayısız futbol insanının yetişmesine katkıların ve iki ülke arasında kurduğun güçlü köprü dolayısıyla en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 31 34 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 34 38 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
