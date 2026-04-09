Sivasspor'dan play-off yolunda kritik üç puan!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.



Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk Sivasppor 2-1 kazandı.



Sivas ekibine galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Daniel Avramovski ile 28. dakikada Jonathan Okoronkwo kaydetti.



Boluspır'un tek golü 31. dakikada Doğan Davas'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 50'ye yükselterek play-off yolunda bir engeli daha aştı. Boluspor ise kazanamama serisini 5 maça çıkartırken 42 puanda kaldı



GELECEK MAÇLARI



Boluspor gelecek hafta lider Erzurumspor'a konuk olacak.



Sivasspor ise sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.