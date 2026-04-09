09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Adnan Polat'tan 'adaylık' sorusuna yanıt!

Galatasaray'ın eski Başkanı Adnan Polat, kulüpte başkanlığa aday olmayı düşünmediğini belirterek, "Hangi başkan olursa olsun destek ve yardım için, herhangi bir konuda çağırırsa yardımcı olurum." dedi.

09 Nisan 2026 18:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Adana Şubesini ziyaretinde şube başkanı Engin Kanber ve yönetim kuruluyla görüşen Polat, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında aldığı galibiyetin önemine değinen Polat, şöyle konuştu: 

"Aldığımız netice iyi ama ben şahsen oynadığımız futbolu yeterli bulmadım. Daha iyi olmamız lazım. Tahmin ediyorum ki Galatasaray dalgalı bir dönemden geçti. Hem Avrupa kupaları hem de birçok sakatlıklar, arka arkaya maçlar, üç günde bir maçlar... Onu biraz kaldıramadılar, bazı dengesizlikler oldu. Şu anda 6 maç var ve 4 puan önde. Galatasaray'ın şampiyonluğu kesin kazanacağını düşünüyorum, hiç şüphem yok. Galatasaray kazanınca, şampiyon olunca biz mutlu oluyoruz."

"BAŞKAN ADAYLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM"

Adnan Polat, bir gazetecinin Galatasaray ya da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylık düşüncesi olup olmadığına ilişkin soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Ben 11 sene hizmet ettim. Çok uzun bir zaman. Galatasaray gibi bir takımda başkan yardımcılığı, başkan vekilliği ve başkanlık. 24 saat 365 gün bitmeyen bir iş. Zor bir iş. Galatasaray 12 şubeden oluşan bayağı geniş bir yelpazede, 2 bin civarında sporcusu olan bir kulüp. Hangi başkan olursa olsun destek ve yardım için, herhangi bir konuda çağırırsa yardımcı olurum." yanıtını verdi.

Okan Buruk'un Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirildiği süreçte kulüp başkanı Dursun Özbek ile istişarelerde bulunduklarını anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Dursun Özbek başkan seçildiğinde ve öncesinde oturduğumuzda 'Okan'ı alacaksın.' diye çok ısrar ettim. O da 'Yeterli olur mu?' dedi. Bizim altyapıdan yetişti, onu ben profesyonel yapmıştım. Kişiliği, efendiliğiyle her zaman onu takdir etmişimdir. Profesyonel yaptıktan 6 ay sonra bacağı kırıldığında da ona sonuna kadar sahip çıkmıştık. Adam Akhisarspor'u Türkiye Kupası şampiyonu, Başakşehir'i Türkiye ligi şampiyonu yaptı. Kolay değil. Kendini daha nasıl kanıtlasın. İyi ki Dursun başkan o kararı verdi. Üç şampiyonluk aldı, şu anda da bitime 6 hafta kala 4 puan farkla lider."

Ziyaret sonunda Engin Kanber, Adnan Polat'a hediye takdim etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
