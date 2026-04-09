09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
1-045'
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
2-0DA
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-045'
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-042'

Juventus'tan Alisson Becker hamlesi!

Juventus, kaleci transferi için Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'i gündemine aldı.

calendar 09 Nisan 2026 20:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İtalya Serie A devi Juventus, kaleci transferi için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torino ekibi, Liverpool forması giyen Alisson Becker'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde Michele Di Gregorio ile yollarını ayırmayı planlarken, kaleyi güçlü bir isimle doldurmayı hedefliyor.

Haberde, Juventus'un 33 yaşındaki kalecinin çevresiyle temas kurduğu ve görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Daha önce Roma forması da giyen Alisson'un, yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Premier Lig'de 25 maça çıkan Brezilyalı file bekçisi, kalesinde 30 gol gördü. Alisson'un Liverpool ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 31 34 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 34 38 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
