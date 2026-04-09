09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
1-019'
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-118'
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
0-020'
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
1-018'
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
0-019'
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
0-018'
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Rizespor'dan sahasında dört gollü net galibiyet!

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta sahasında Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

calendar 09 Nisan 2026 22:03 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 22:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rizespor, 4-1'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor, 39. dakikada Loide Augusto ile öne geçti, 43. dakikada Attila Mocsi ile farkı ikiye çıkardı. 45+3. dakikada Qazim Laçi'nin attığı gol ise ilk yarının skorunu belirledi.

Mücadelenin 50. dakikasında Çaykur Rizespor'da Augusto bir kez daha sahneye çıktı ve farkı dörde çıkardı. Samsunspor, 90+3. dakikada Cherif Ndiaye ile bulduğu golle farkı üçe indirdi ve maç 4-1 Rizespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink, 4. hakemle yaşadığı polemiğin ardından 40. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanından uzaklaştırıldı. 58 yaşındaki teknik adam Eyüpspor maçında cezalı olacak.

Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 33 yaptı. Samsunspor ise 36 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Rizespor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Samsunspor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Ndiaye'nin ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

16. dakikada Laçi'nin kullandığı köşe vuruşunda top, savunmadan sekerek ceza yayının sağındaki Augusto'ya geldi. Augusto'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Sowe ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Augusto, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Hojer'in kullandığı kornerde ceza sahasının sol çaprazında Laçi, topa gelişine vurdu. Kale alanı önüne doğru hareketlenen meşin yuvarlağı yakın mesafeden Mosci filelere yolladı: 2-0

45+3. dakikada Çaykur Rizespor bir gol daha buldu. Hojer'in soldan ortasında penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda topla buluşan Laçi, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 3-0

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
