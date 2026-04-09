09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
1-023'
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-122'
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
0-024'
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-021'
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
0-022'
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
0-021'
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Erzurum 3 puanı son nefeste kaptı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor, deplasmanda İstanbulspor'u son dakikalarda bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti

09 Nisan 2026 21:55
Erzurum 3 puanı son nefeste kaptı
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Erzurumspor 1-0 kazandı.

Lider'e galibiyeti getiren golü 84. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 75'e yükselterek Süper Lig yürüyüşünü kayıpsız sürdürdü.

İstanbulspor ise 40 puanla küme düşmenin bir basamak üstünde kaldı.

GELECEK MAÇLARI

İstanbulspor gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Erzurumspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
