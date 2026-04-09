Erzurum 3 puanı son nefeste kaptı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Erzurumspor 1-0 kazandı.



Lider'e galibiyeti getiren golü 84. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 75'e yükselterek Süper Lig yürüyüşünü kayıpsız sürdürdü.



İstanbulspor ise 40 puanla küme düşmenin bir basamak üstünde kaldı.



GELECEK MAÇLARI



İstanbulspor gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.



Erzurumspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.