09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
1-023'
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-122'
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
0-024'
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-021'
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
0-022'
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
0-021'
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Liverpool, Andrew Robertson'un sezon sonu ayrılacağını açıkladı

Liverpool, 9 yıldır takımda forma giyen başarılı sol bek Andrew Robertson'un sezon sonu ayrılacağını açıkladı

09 Nisan 2026 21:03
İngiltere Premier Lig devi Liverpool, sezon sonunda Andrew Robertson ile yollarının ayrılacağını açıkladı.

Daha önce Salah ile sözleşme uzatılmayacağını açıklayan Liverpool, bu kez Robertson ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını duyurdu.

Premier Lig devinin yaptığı açıklamada, ''Andy Robertson'ın Kırmızılar kariyerini mevcut sezonun sonunda sonlandıracağını doğrulayabiliriz. Bunu bir Liverpool efsanesi olarak yapacak'' ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

İskoç oyuncu Liverpool forması ile 373  maçta 13 gol 67 asistlik performans sergiledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
