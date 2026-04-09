09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe itirafı!

Mallorca formasını terleten Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, devre arasında Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak kulübünün ayrılığa izin vermediğini açıkladı.

calendar 09 Nisan 2026 22:34
Mallorca forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Fenerbahçe hakkında flaş bir itirafta bulundu.

"KULÜP GİTMEME İZİN VERMEDİ"

Golcü oyuncu açıklamasında "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı fakat kulüp, gitmeme izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü, 2020 yılında 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon 29 karşılaşmada görev alan Kosovalı golcü, 19 gol 1 asiste imza attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
