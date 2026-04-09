09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-090'
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Real Madrid'e kaybetti

EuroLeague'in 37. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Real Madrid'e 69-74 kaybetti.

09 Nisan 2026 22:43 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 23:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 37. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik salonunda oynanan müsabakayı Real Madrid, 74-69 kazandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe üst üste 5, toplamda ise 14. mağlubiyetini yaşadı.

Real Madrid ise iki maç aradan sonra galibiyet elde etti. Eflatun-Beyazlılar'ın bu galibiyeti ligdeki 23. galibiyetleri oldu.

Fenerbahçe Beko, gelecek maçında Fransız temsilcisi Lyon Villeurbanne ile deplasmanda karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka dengeli başladı. İki takım da hücumda etkili bir görüntü ortaya koyamazken ilk 5 dakikalık bölüm Fenerbahçe Beko'nun 9-7 üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin son dakikasına Real Madrid 19-17 önde girerken, Fenerbahçe Beko önce Tucker ardından da Melli'nin basketleriyle periyodu 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko hızlı başladı. Silva, Boston ve Baldwin'in üst üste sayılarıyla 8-2'lik seri yakalayan sarı-lacivertliler, 2 dakikalık bölümde skoru 29-21 yaptı. Molanın ardından Fenerbahçe Beko hücumlardan boş dönerken, Real Madrid 11-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 29-32. Bu periyotta özellikle dış atışlarda isabet bulmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 40-34 geride gitti.

İkinci yarıya Fenerbahçe Beko 4-0'lık seriyle başlayarak farkı 2 sayıya düşürdü: 38-40. Real Madrid'de özellikle Campazzo dış atışlardaki isabetiyle farkın kapanmasına engel oldu. İspanyol ekibi televizyon molasına 51-46 önde girdi. Molanın ardından savunmada etkili olan Fenerbahçe Beko, Boston, Melli ve Baldwin'in basketleriyle 12-0'lık seri yakaladı: 58-51. Sarı-lacivertli takım, son çeyreğe 58-54 önde girdi.

Son çeyrekte iki takım da sert savunma yaptı. İlk 5 dakikalık bölüm 62-62 eşitlikle geçildi. Molanın ardından Real Madrid, Hezonaj ve Campazzo'nun basketleriyle son 1 dakikaya 6 sayı önde girdi: 66-72. İspanyol ekibi parkeden 74-69'luk galibiyetle ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Melli 15, Tucker 11, Tarık Biberovic 1, Jantunen 5, Hall 3, Baldwin 10, Boston 21, Silva 2, Birch 1, Metecan Birsen, Colson

Real Madrid: Campazzo 15, Okeke 6, Hezonja 9, Tavares 12, Feliz 2, Lyles 12, Abalde 3, Maledon 7, Deck 5, Garuba 2, Llull 1

1. Periyot: 21-19

Devre: 34-40

3. Periyot: 58-54

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
