Aston Villa, İtalya'dan avantajlı skorla döndü!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Aston Villa ile Bologna karşı karşıya geldi.



Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa, 3-1'lik skorla kazandı.



Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Ezri Konsa ile 51 ve 90+4. dakikalarda Ollie Watkins kaydetti.



Bologna'nın tek golünü ise 90. dakikada Jon Rowe attı.



İki takım, 16 Nisan Perşembe günü rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Turu geçen taraf, yarı finalde Porto - Nottingham Forest eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

