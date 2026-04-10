10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Ivan Bebek'e Dünya Kupası'nda görev

Fenerbahçe'nin 2016'da Braga ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında sonuca etki eden kararları nedeniyle klasman düşürülen Hırvat hakem Ivan Bebek'e FIFA'dan görevlendirme geldi. Hırvat hakem, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için açıkladığı listede VAR hakemi olarak yer aldı.

10 Nisan 2026 15:08
Kaynak: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin 17 Mart 2016'da Braga ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçına verdiği skandal kararlarla damga vuran Hırvat hakem Ivan Bebek, sarı lacivertlilerin kabusu olmuştu.

Hakem Ivan Bebek'in sonuca etki eden kararları sonrasında Braga maçı 4-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'den 3 futbolcuya kırmızı kart gösteren ve Vitor Pereira'yı tribüne gönderen Bebek için sarı-lacivertli kulüp, "bahis manipülasyonu" şüphesiyle UEFA'ya şikayette bulunmuştu. Yapılan şikayet üzerine başlatılan incelemenin ardından Hırvat hakem elit hakem grubundan birinci kategoriye düşürülmüştü.

Ivan Bebek için FIFA'dan sürpriz bir görevlendirme geldi. Hırvat hakem, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için açıkladığı listede VAR hakemi olarak yer aldı.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
