10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!

Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Milan Skriniar'ın Beşiktaş derbisinde yaptığı büyük fedakarlığın perde arkası ortaya çıktı. Hafif ağrıları bulunan tecrübeli stoperin, Kayseri deplasmanında riske edilmeme ihtimali masada...

calendar 10 Nisan 2026 14:55
Trendyol Süper Lig'de kritik haftalara girilirken şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe'de, Milan Skriniar gelişmesi yaşanıyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Yıldız oyuncu, takım kafilesiyle birlikte Kayseri'ye gidecek ancak ilk 11'de olup olmayacağı maç saatine doğru netleşecek.

"KAYBEDERSEK ŞAMPİYONLUK GİDER" DEDİ, 90 DAKİKA OYNADI!

Hafif ağrıları bulunan Slovak stoperin bu durumunun arkasında ise geride kalan Beşiktaş maçında yaptığı fedakarlık yatıyor. Yüzde 100 hazır olmamasına ve sağlık heyetinin tüm ciddi uyarılarına rağmen derbide formayı giyen Skriniar'ın, o kritik süreçte "Bu maçı kaybedersek şampiyonluk şansımız kalmaz" diyerek teknik heyetten 90 dakika sahada kalmak için özel olarak talepte bulunduğu ortaya çıktı.

SAĞLIK HEYETİ ALARMDA, TEKNİK EKİP TEMKİNLİ

Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakmayan ve maçı tamamlayan tecrübeli stoperin, bu büyük fedakarlığı nedeniyle ağrılarının geçmediği öğrenildi.

Sağlık heyeti oyuncunun durumunu yakından takip ederken, teknik ekibin zorlu Kayseri deplasmanında Skriniar'ı olası bir sakatlığa karşı riske etmesi beklenmiyor.

Yıldız oyuncunun durumu maç günü yapılacak son kontrollerin ardından kesinlik kazanacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
