09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Gençlerbirliği, Başakşehir'e konuk olacak!

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

10 Nisan 2026 11:17
Haber: AA
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak.

Ligde 25 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını açmayı amaçlıyor.

Kırmızı-siyahlılar, rakibini mağlup ederek 8 haftalık galibiyet ve 6 maçlık gol özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği'nde sarı kart cezalısı takım kaptanı Dimitrios Goutas, bu kritik maçta görev yapamayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
