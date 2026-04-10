09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Çorum FK, Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak

Çorum FK, 1. Lig'in 35. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atko Grup Pendikspor'a konuk olacak.

10 Nisan 2026 11:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK, Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atko Grup Pendikspor'a konuk olacak.

İstanbul Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Yusuf Erdoğan, Pendikspor maçında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Çorum FK, 2-0 kazanmıştı.

Ligde 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, puan cetvelinde 63 puanla 4'üncü, 57 puan toplayan Pendikspor ise 6'ncı sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.