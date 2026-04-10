09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Beşiktaş'ta iki yıldız forma şansı bekliyor!

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçta, sakatlıklarını atlatan Emirhan Topçu ve El Bilal Touré, Sergen Yalçın'dan forma şansı bekliyor.

calendar 10 Nisan 2026 09:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta iki yıldız forma şansı bekliyor!
Milli ara dönüşü deplasmanda Fenerbahçe'ye uzatmalarda yediği penaltı golüyle yenilen Beşiktaş yeni bir seri için bugün Antalyaspor'u ağırlayacak.

Bu önemli karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların sakatlığı atlatan iki yıldızı teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekliyor. 15 Şubat'ta oynanan Başakşehir maçında sakatlandıktan sonra 6 lig, 1 de kupa maçını kaçıran El Bilal Toure oynayacak pozisyona gelmiş durumda.

5 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Fenerbahçe derbisinde kadroya giren ancak 90 dakikayı kulübede tamamlayan Emirhan Topçu da 11'e dönmek istiyor.

Teknik heyet iki oyuncu ile ilgili son kararı bu sabah yapacağı değerlendirmenin ardından verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
