Galatasaray'da Osimhen kararı!

Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara dönüş için geri sayıma geçti. Kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan ve geçtiğimiz gün fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Nijeryalı golcünün formasına kavuşacağı maç belli oldu.
Göztepe maçından sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'le ilgili olarak, "Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız." demişti.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SÜRE ALACAK
Sabah'ta yer alan habere göre Gençlerbirliği maçının son bölümünde hem moral hem de maç temposu kazanması için Osimhen'e görev verilebilir. Ancak bu ihtimal gerçekleşmezse yıldız golcünün 26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forması hazır.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA
Galatasaray taraftarının günlerdir birbirlerine sordukları "Acaba derbide oynayacak mı?" sorusu da böylece cevap buldu. Osimhen'in Fenerbahçe'ye karşı oynanacak karşılaşmada sahada olacağı belirtildi.
Göztepe maçından sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'le ilgili olarak, "Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız." demişti.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SÜRE ALACAK
Sabah'ta yer alan habere göre Gençlerbirliği maçının son bölümünde hem moral hem de maç temposu kazanması için Osimhen'e görev verilebilir. Ancak bu ihtimal gerçekleşmezse yıldız golcünün 26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forması hazır.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA
Galatasaray taraftarının günlerdir birbirlerine sordukları "Acaba derbide oynayacak mı?" sorusu da böylece cevap buldu. Osimhen'in Fenerbahçe'ye karşı oynanacak karşılaşmada sahada olacağı belirtildi.