09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Galatasaray'da Osimhen kararı!

Galatasaray'da kolu kırılan Victor Osimhen sahalara dönüşe hazırlanıyor. Göztepe maçından sonra sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un "Fenerbahçe maçında kullanma durumumuz olabilir" dediği Victor Osimhen için tarih netleşti.

calendar 10 Nisan 2026 08:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara dönüş için geri sayıma geçti. Kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan ve geçtiğimiz gün fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Nijeryalı golcünün formasına kavuşacağı maç belli oldu.

Göztepe maçından sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'le ilgili olarak, "Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız." demişti.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SÜRE ALACAK

Sabah'ta yer alan habere göre Gençlerbirliği maçının son bölümünde hem moral hem de maç temposu kazanması için Osimhen'e görev verilebilir. Ancak bu ihtimal gerçekleşmezse yıldız golcünün 26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forması hazır.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA

Galatasaray taraftarının günlerdir birbirlerine sordukları "Acaba derbide oynayacak mı?" sorusu da böylece cevap buldu. Osimhen'in Fenerbahçe'ye karşı oynanacak karşılaşmada sahada olacağı belirtildi. 

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
